Muhalefet neden yalanda ısrarcı? Postmodern nüfuz casusluğu mu?

Siyasi muhalefet bugünlerde yalanlanan hatalı denilen konularda geri adım atmıyor ve ısrarcı tavrını sürdürüyor. Yanlış bilgiler ile kamuoyunu yanıltıcı söylemler yüksek sesle dile getiriliyor. Yalanlara neden bir politik yöntem olarak başvuruluyor? A Haber özel haberiyle tüm sorulara cevap aradı.

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