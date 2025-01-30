Muhalefet neden sokak çağrısı yapıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantılarında, muhalefetin sokak çağrılarını gündemlerine aldı. Bahçeli ''Sokağa çıkma çağrılarının isyana davet olduğunun farkındayız. '' dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise gençlere "Sokak terörü" uyarısında bulundu. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Birileri yine sokakları karıştırmayı mı planlıyor? Detaylar A Haber ekranlarında…

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