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Muhalefet neden sokak çağrısı yapıyor?

Muhalefet neden sokak çağrısı yapıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 17:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantılarında, muhalefetin sokak çağrılarını gündemlerine aldı. Bahçeli ''Sokağa çıkma çağrılarının isyana davet olduğunun farkındayız. '' dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise gençlere "Sokak terörü" uyarısında bulundu. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Birileri yine sokakları karıştırmayı mı planlıyor? Detaylar A Haber ekranlarında…
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Muhalefet neden sokak çağrısı yapıyor?
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