Muhalefet neden ısrarla seçim diyor? CHP ittifak için tartışmaları engellemek için mi yapıyor?

Millet İttifakı birleşenleri CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim çağrılarına karşın Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, seçimlerin ısrarla zamanında, yani Haziran 2023'de yapılacağını vurguluyor. Peki, muhalefetin erken seçim ısrarının amacı ne? İşte Cumhur İttifakı vekillerinin A Haber mikrofonlarına söyledikleri…

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