Muhalefet neden erken seçimi gündeme getiriyor? İşte perdelenmek istenen Türkiye gerçeği

İstifalar, FETÖ tartışmaları, HDP ile Anayasa iddiaları, kiralık vekiller, kongrelerde liste krizleri. Bunlar Millet İttifakı’nın gündemi. Henüz kendi içlerinde birlik olamamışken erken seçim çığlıkları atan Millet İttifakı’nın gündemi. A Haber hazırladığı analiz haberle erken seçim isteğini dilinden düşürmeyen Millet İttifakı'na dahil olan partilerin durumunu aktardı.

Siyasette son günlerde erken seçim tartışmaları yeniden gündemde. Cumhur İttifakı kanadı olası bir erken seçime soğuk bakıyor ve seçim zamanında olacak mesajı veriyor. Millet İttifakı cephesi ise erken seçimde ısrarcı. Muhalefet nasıl bir dönemde Türkiye'yi seçime götürmek istiyor? Yakından bakmakta fayda var. Çünkü Türkiye, Akdeniz de Suriye de Libya da Irak da Karabağ da rüştünü ispat etti.

Türkiye, gelişmiş ülkelerin bile durduğu bir küresel ortamda, dev yatırımları hizmete aldı, yeni yatırımların temellerini atmaya devam etti. Türkiye, yaşadığı her olağanüstü krizden en az hasarla çıkabilme refleksine sahip olduğunu gösterdi. Türkiye, koronavirüs ve aşı konusunda dünyaya örnek olabilecek başarılı bir mücadele ortaya koydu.

Türkiye, cari açığını önemli ölçüde bitirecek enerji keşifleri yaptı. Türkiye, dünya silah sanayi liginge yeni bir oyuncu oldu. İMF Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 6 büyüyeceğini açıkladı. Reuters, yabancı yatırımcıların yeniden türkiye'ye yöneldiğini duyurdu. Türkiye, Avrupa ile kazan kazan anlayışına dayanan yeni bir dönemin kapısını açmak üzere.

Bu olumlu başlıkları önemsizleştirmek, konuşulmasını ve kabul edilmesini engellemek üzere dikkatleri başka yöne çekmek için muhalefet bilinçli olarak ve ısrarla nefret söylemlerinde bulunuyor. Erken seçim tartışması hem muhalefet hem de medyadaki kullanışlı aktörler tarafından bilinçli köpürttürülüyor.

Taraftarlarına hazırız, güçlüyüz mesajı vermek için yeniden yarış istiyormuş gibi yapıyorlar. Peki erken seçim isteyen millet ittifakı olası bir seçime hazır mı? İttifakın ana omurgasını oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP'de kavgalar da, tartışmalar da siyasi çekişmeler de bitmiyor. Öyle ki partilerin içindeki muhalifler yeni partiler kuruyor.

Ana muhalefet her yeni güne yeni bir tartışmayla uyanan bir parti haline geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine kim karşı çıktıysa partiden tek tek gönderdi. CHP'den ayrılan kimi siyasetçiyse yeni parti kurdu.