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Muhalefet neden "erken seçim" diyor? A Haber canlı yayınında anlattı
Erken seçim ısrarının nedeni ne? Seçim gündemi ile Türkiye'nin önü mü kesilmek isteniyor? Muhalefet neden "erken seçim" diyor? AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İskenderoğlu, "Hiçbir iş üretemeyenler erken seçim istiyor" dedi.