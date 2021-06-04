Muhalefet neden "erken seçim" diyor? A Haber canlı yayınında anlattı

Erken seçim ısrarının nedeni ne? Seçim gündemi ile Türkiye'nin önü mü kesilmek isteniyor? Muhalefet neden "erken seçim" diyor? AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İskenderoğlu, "Hiçbir iş üretemeyenler erken seçim istiyor" dedi.

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