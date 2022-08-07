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Muhalefet KPSS konusunu istismar mı ediyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2022 17:23
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kamu personeli seçme sınavı soruşturması ve Cemevlerine saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. KPSS hakkında "Hükümet yapması gereken ne varsa yaptı" ifadesini kullanan bakan Bozdağ, Cemevlerine yapılan saldırı hakkında da "milletimizin evlatlarını birbirine düşüremezler" dedi.
Muhalefet KPSS konusunu istismar mı ediyor?
Muhalefet KPSS konusunu istismar mı ediyor?
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