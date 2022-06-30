30 Haziran 2022, Perşembe
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Muhalefet kazanımlarından neden rahatsız? Türkiye kazandı, muhalefet rahatsız oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye’nin İspanya'daki diplomasi zaferini itibarsızlaştırmaya çalıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha ülkeye dönmeden karalama kampanyasına soyundu. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırayı taviz olarak değerlendirdi. Konu ile ilgili CHP'den de açıklamalar geldi.