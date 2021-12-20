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Muhalefet faiz ittifakında birleşti! Kimler düşük faizden neden rahatsız?

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Giriş: 20.12.2021 16:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni ekonomi modeli hayata geçirilerek yatırım üretim ve istihdam hedeflenirken muhalefet bloğu patronlar kulübünü yani TÜSİAD’ı da yanına alarak faiz ittifakında birleşti. Peki bu ittifakın hedefi ne? Erken seçim çağrılarının perde arkasında ne yatıyor?
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