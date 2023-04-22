22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefet doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu! Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı

Muhalefet doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu! Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2023 14:42
Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazı şebekeye verildi ve müjdeler peş peşe sıralandı. Bu durum daha önceden de doğal gaz ile türlü türlü iddia ortaya atan muhalefeti rahatsız etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalefette kimlik istismarı!
Muhalefette kimlik istismarı!
Batı’nın gündemi Türkiye seçimleri
Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
İşte köy evleri!
İşte köy evleri!
Devlet sözünü tuttu! Tam 44 günde tamamlandı!
Devlet sözünü tuttu! Tam 44 günde tamamlandı!
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına 14 Mayıs mesajı
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 14 Mayıs mesajı
AK Parti’ye silahlı saldırı! Hedefleri belli
AK Parti'ye silahlı saldırı! Hedefleri belli
CHP medyası tehditte vites yükseltti!
CHP medyası tehditte vites yükseltti!
Daha Fazla Video Göster