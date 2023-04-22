Muhalefet doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu! Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı

Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazı şebekeye verildi ve müjdeler peş peşe sıralandı. Bu durum daha önceden de doğal gaz ile türlü türlü iddia ortaya atan muhalefeti rahatsız etti.

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