Muhalefet dış politikayı neden hedef alıyor? Başarılı dış hamlelere gerekçesiz itiraz

Türkiye bölgesel ve uluslararası ortamda çıkarlarını korumaya devam ediyor. Suriye ve Irak'ta sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerinin Türkiye için tehlike oluşturmasını engelleyen Ankara, Doğu Akdeniz ve Libya'da ise doğal zenginliklerini gasp etmek isteyenlere karşı kurt dişini gösteriyor. Uzun süredir Afganistan'da olan Türkiye, Kabil'deki varlığını sürdürmekte ise kararlı, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle artması beklenen göç sorunu kaynağında çözülecek. Tüm bunlar yaşanırken muhalefet ise dış politikası eleştirisini çözüm önerisi sunmaksızın sürdürüyor.

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