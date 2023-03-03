03 Mart 2023, Cuma
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Muhalefet cephesinden deprem yorumları! CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ: Hiç kimse devlete laf atmasın
Türkiye'nin gündemi asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler. Zaman zaman muhalefetten gelen çıkışlar da dikkat çekiyor. CHP Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, felaketin boyutunu anlattı "Dünyada olmamış büyüklükte bir deprem" dedi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici ise algı operasyonlarına dikkat çekti.