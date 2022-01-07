07 Ocak 2022, Cuma
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Muhalefet çareyi neden sokakta arıyor? Kaos siyasetinde amaç ne?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet kurumlarına baskınlar yapması ''muhalefet yine kaos siyasetine sarıldı'' yorumlarını beraberinde getirdi. Peki muhalefet neden çare olarak sokağı görüyor, 2023'e giderken ne hedefleniyor? İşte bu soruların yanıtları…