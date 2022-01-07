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Muhalefet çareyi neden sokakta arıyor? Kaos siyasetinde amaç ne?

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Giriş: 07.01.2022 10:11
Güncelleme:07.01.2022 10:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet kurumlarına baskınlar yapması ''muhalefet yine kaos siyasetine sarıldı'' yorumlarını beraberinde getirdi. Peki muhalefet neden çare olarak sokağı görüyor, 2023'e giderken ne hedefleniyor? İşte bu soruların yanıtları…
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