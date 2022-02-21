Muhalefet alfabetik sıralamada anlaştı! İşte muhalefetin 28 Şubat davetiyesi

Altı muhalefet partisinin genel başkanı, 28 Şubat'ta bir araya gelecek ve parlamenter sisteme dönüş için hazırlanan ortak mutabakat metnini kamuoyu ile paylaşacak. Toplantı için davetiyeler de basıldı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem yazan davetiyede, altı partinin logoları ve genel başkanlarının isimleriyle birlikte imzaları yer alıyor. Davetiyede parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat çekti.

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