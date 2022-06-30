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Muhalefet adayını 29 Ekim’de mi açıklayacak? Kılıçdaroğlu aday olur mu?

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Giriş: 30.06.2022 12:05
Güncelleme:30.06.2022 12:05
Muhalefette adaylık tartışmalarının yaşandığı bir dönemde 6’lı masanın adayının 29 Ekim'de açıklanacağını iddia edildi. O iddia Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a soruldu. Engin Altay, ''onu masa bilir'' demekle yetindi.
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