30 Haziran 2022, Perşembe
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Muhalefet adayını 29 Ekim’de mi açıklayacak? Kılıçdaroğlu aday olur mu?
Muhalefette adaylık tartışmalarının yaşandığı bir dönemde 6’lı masanın adayının 29 Ekim'de açıklanacağını iddia edildi. O iddia Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a soruldu. Engin Altay, ''onu masa bilir'' demekle yetindi.