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Muhabir Musab Turan'ın FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

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Giriş: 22.05.2021 10:52
Güncelleme:22.05.2021 10:55
Anadolu Ajansı'ndan (AA) bakanlara suç örgütü lideri hakkında soru soran Musab Turan hakkında açıklama geldi. AA açıklamasında, "Terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu. 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı'nın iptali için başvuru yapıldı." denildi. Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Basın- meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Öte yandan son dakika haberine göre; Musab Turan'ın abisi ve ablasının FETÖ bağlantısı deşifre oldu.
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