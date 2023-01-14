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Muğla'ya dev yatırım! Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 11:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün dev yatırımların yapıldığı Muğla'ya gidiyor. Başkan Erdoğan, toplu açılış törenine katılacak. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk yaptığı açıklamada, "Muğla halkımız uzun zamandır Cumhurbaşkanımızı özledi." ifadelerini kullandı.
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