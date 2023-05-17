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Muğla’da kulübe alınmayınca dehşet saçtılar! Olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı!

DHA
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Giriş: 17.05.2023 16:20
Dehşete düşüren olay dün Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te meydana geldi. Gece kulübüne alınmayan 3 kişi, önce kapıda tartıştığı görevlilere, ardından da içerideki müşterilere bıçakla saldırdı. Kavgada 14 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olayın ardından saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerinde, 2 şüphelinin ellerindeki bıçaklarla mekan çalışanlarına saldırdıkları görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde ise şüphelilerden birisinin, mekanın önündeki kadını sırtından bıçaklaması yer aldı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...
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