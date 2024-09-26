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Muğla'da çevre felaketi

Muğla'da çevre felaketi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 16:06
Muğla Marmaris'te belediye, atıkları ormanlık araziye döktü ve aylardır kaldırmadı. A Haber muhabiri Vural Efecik o noktadan detayları aktardı.
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