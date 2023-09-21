22 Eylül 2023, Cuma
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Muğla’da avukat ve müvekkil arasındaki gerginlik cinayetle sonuçlandı: Gözünü kırpmadan öldürdü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir şahıs kendi avukatını ve emekli icra müdürünü başlarından vurarak öldürdü. Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs, avukatını ve emekli icra müdürünü araç içerisinde başlarından silahla vurarak öldürdü. Kendi avukatını ve emekli icra müdürünü öldüren şahıs jandarmaya giderek teslim oldu.