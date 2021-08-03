Muğla’da 5.0 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem fırtınası neyin habercisi?

Son dakika haberine göre... Muğla Datça'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleştiği belirtilen sarsıntı bölgede kısa süreli bir paniğe yol açtı. Depremden sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları:

"Bu deprem fırtınası uzun süredir devam ediyor. Ama son günlerde etkisini artırdı. Bölge çok büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip ama sadece bu bölgeye özel olarak konuşacak olursak hissedilebilir depremlerin sayısı çok fazla. Hem sık hem büyük depremler oluyor.

Bölgede çok sayıda 4'ün üzerinde deprem oldu. Bu depremlerin sayısı ve sıklığı bu şekilde devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Bunlar bazen aylarca sürebiliyor. Büyük depremler oluşturmadan bölgede rahatlamalar olabilir ama bunun garantisi yok.

Bu bir deprem fırtınası ve bir süre devam edecek. Orta büyüklükteki depremler burada büyük depremin olma ihtimalini azaltıyor. Bölgede enerji boşalıyor.

Eğe Denizi'ndeki depremlerin tsunami oluşturacağına dair güçlü bir tehlike var. Ancak bunu Datça depremi gibi söylemek çok doğru bir ifade olmaz. Bizim anakaramız ve sularımız da ayrı faylar var. Onları konuşmuyoruz.

Yunanistan kara sularındaki Siros Adası'nın güneyinde ve batısındaki bir çukurluktan söz ediyoruz. Yani bu bizi uzaktan etkileyen bir deprem fırtınası."