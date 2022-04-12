12 Nisan 2022, Salı
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Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla’da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Dalaman’dan yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemi yapılırken, göçmen kaçakçıları denetimli olarak serbest bırakıldı.