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Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İHA
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Giriş: 12.04.2022 10:13
Muğla’da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Dalaman’dan yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemi yapılırken, göçmen kaçakçıları denetimli olarak serbest bırakıldı.
Muğla’da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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