Muğla’da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla’da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Dalaman’dan yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemi yapılırken, göçmen kaçakçıları denetimli olarak serbest bırakıldı.