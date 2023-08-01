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Muğla Valiliği: Akbelen'e izin sahibi 130 bin fidan dikecek

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 13:23
Muğla'nın Milas ilçesinde izinli ve ruhsatlı kömür madeni sahasında kesim işlemleri tamamlandı. Firma rehabilitasyon projesi kapsamında kömür madeninin çıkarılmasının ardından 130 bin fidan dikecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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