22 Haziran 2022, Çarşamba
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Muğla Marmaris'te yangında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Yangın büyük ölçüde kontrol altında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam bin 480 personel müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Son durumu açıklayan Bakan Kirişçi, "Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" dedi.