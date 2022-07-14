14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muğla Datça'da saatlerdir süren orman yangını! Alev kapanını söndürmek için bir ilk gerçekleşti

Muğla Datça'da saatlerdir süren orman yangını! Alev kapanını söndürmek için bir ilk gerçekleşti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2022 06:37
Muğla'nın Datça ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak devam ediyor. Ekipler dünden bu yana yangına müdahale için bölgede. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman yangınını söndürme çalışmalarını incelemek için gittiği Muğla'da önemli açıklamalarda bulundu. Yangının elektrik trafosundan başladığını belirten Bakan Kirişçi, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgileri paylaşacaklarını söyledi. Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına müdahale için ilk kez gece görüşlü helikopter de çalışmalara destek verdi. Aile ve Sosyal Politikalr Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, evleri yangından zarar gören vatandaşlara ilk etapra 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.İşte Muğla'nın Datça ilçesindeki yangında yaşanan tüm gelişmeler...
Çeşme’deki yangın kontrol altında!
Çeşme'deki yangın kontrol altında!
Muğla Datça’da saatlerdir süren orman yangını!
Muğla Datça'da saatlerdir süren orman yangını!
Muğla’daki orman yangını gece boyunca devam etti!
Muğla'daki orman yangını gece boyunca devam etti!
Rüzgar Datça’daki orman yangınını körüklüyor
Rüzgar Datça'daki orman yangınını körüklüyor
Muğla Datça’da korkutan orman yangını!
Muğla Datça'da korkutan orman yangını!
FOX TV İmamoğlu’nun fişini neden çekti?
FOX TV İmamoğlu'nun fişini neden çekti?
TOGG’un deneme üretimi başlıyor
TOGG'un deneme üretimi başlıyor
Düğüm çözülecek mi?
Düğüm çözülecek mi?
Tahıl koridoru zirvesi başladı!
Tahıl koridoru zirvesi başladı!
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı
Biden Orta Doğu turunda! İlk durağı İsrail
Biden Orta Doğu turunda! İlk durağı İsrail
Petrol üretimi haziran ayında arttı!
Petrol üretimi haziran ayında arttı!
Daha Fazla Video Göster