Müge Anlı’nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında rekor bağış

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Müge Anlı ve Dostları Aşevi araçları afet bölgesine doğru harekete geçti. Afetzedelere dağıtılacak yiyecek ve içecekler için yardım kampanyası başlatan usta gazetecinin çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Müge Anlı, Kızılay aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasında kısa sürede rekor bağış yapıldı.