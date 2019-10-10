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10.10.2019

Müge Anlı'dan canlı yayında Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek mesajı |Video

Hafta içi her gün ATV ekranında canlı yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere dua edildi. 'Programa dualarınızı isteyerek başlıyorum' diyen Müge Anlı, "Mehmetçik şu an itibariyle sınır ötesinde harekete geçiş durumda... Allah ordumuzu her daim karada, havada, denizde muzaffer eylesin. Ayakları taşa değmesin. İnşallah Mehmetçiğimizin burunu bile kanamadan harekatı başarıyla tamamlayıp geriye dönsün" ifadelerini kullandı.

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