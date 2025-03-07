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Müge Anlı’da dikkat çeken Ece Gürel sözleri

Müge Anlı’da dikkat çeken Ece Gürel sözleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 12:26
Güncelleme:07.03.2025 12:27
İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında ormandaki sır 4 günle ilgili sır sorulara cevap arandı.
Müge Anlı’da dikkat çeken Ece Gürel sözleri
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