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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran detaylar! Büşra Büyükşen ilk kez konuştu

AA
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Giriş: 18.07.2021 14:00
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmış, olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olayı araştırması için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguların ardından Büyükşen çiftinin adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. JASAT Tim'lerinin başarısı sayesinde cinayet aydınlanırken, olayın detayları kan dondurdu. Büşra Büyükşen de ilk kez konuştu.
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