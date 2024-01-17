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Müge Anlı canlı yayınında duygusal kavuşma! 21 yıllık sır perdesi aralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 21:44
Müge Anlı stüdyosunda bugün mutluluk gözyaşları aktı. Henüz 1 haftalık bebekken cami avlusuna bırakılan Ahsen Nur Yıldırım, biyolojik ailesini bulmak başvurmuştu programa. Genç kızın beklediği haber canlı yayında geldi. Hatta babasını ve kardeşini de ilk kez stüdyoda gördü.
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Canlı yayınında duygusal kavuşma!
Canlı yayınında duygusal kavuşma!
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