Müfredat değişikliği için tarih verildi! Devamsızlık tedbirleri sonuç veriyor

Yeni müfredat, öğrenci devamsızlıkları, ortak sınavlar ve deprem sonrası okulların durumu gibi pek çok konu hayata geçiriliyor. Peki bu yenilikler öğrencilere nasıl yansıyor? İşte tüm detaylar…

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