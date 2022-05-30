30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Mudanya'da belediyeden beton saksı eziyeti! Vatandaşlar durumdan şikayetçi
Tarihiyle meşhur Mudanya'da tanesi 4 bin liradan 700 tane beton saksı alındı. Girit Mahallesi'ndeki sokak başlarına yerleştirilen dev saksılar, itfaiye ve ambulansların girişini tamamıyla engelliyor. Yalovalı bir firmadan alınan saksıların fiyatı Mudanya'da yaşayan vatandaşları rahatsız etti. Detaylar A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.