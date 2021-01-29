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"Müdahil olmak durumundayız haberiniz olsun" Sincar'da PKK'ya operasyon düzenlenecek mi? Gürsel Tokmakoğlu A Haber'e konuştu

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Giriş: 29.01.2021 01:16
Güncelleme:29.01.2021 01:31
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu yılın ilk MGK toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu ayrıca Sincar'da PKK'ya yönelik düzenlenmesi planlanan operasyonun detaylarını aktardı. İşte detaylar...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Tokmakoğlu, MGK Toplantısı sonrasında üçüncü maddede geçen 'davet' kelimesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Tokmakoğlu, "Bana göre 'Sincar Anlaşması' olarak bilinen anlaşma çerçevesinde Birleşmiş Milletler ile birlikte Amerika, Almanya, İngiltere, Türkiye bulunmaktaydı. Şimdi demek ki uluslararası aktörlere bir davet var burada. Yani diplomasi trafiği bakımından bizim işaret etmiş olduğumuz Ankara'da ve Irak'ta her iki ülkenin taraflarınca meydana gelen bu diplomasi trafiğinin artık o 'Sincar Anlaşması'na gözetim sağlayan diğer ülkelere de taşınması gerekiyor." dedi.

OPERASYON GEREKLİ Mİ?

Ayrıca Tokmakoğlu, "Diğer ülkelere denecek ki 'bakın burada sorun devam ediyor, terör örgütü burada. Bu terör örgütüne karşı Irak yönetimi ve Kuzey Irak yönetimi herhangi bir şey yapamıyor. Dolayısıyla benden geldiler bunları istediler. Ben bu konuya anlaşmanın da tarafı olarak müdahil olmak durumundayım haberiniz olsun.' deme noktasında. Ben konuyu böyle okuyorum. Peki bu gerekli mi? Evet gerekli. Birçok sebepten dolayı gerekli aslında. Zaten Türkiye yaptığı bütün sınır ötesi operasyonları, diplomasiyi son noktaya kadar götürüyor. Yani tek taraflı aldığı bir karar değil. Karşı tarafın da rızası olduğu noktadan sonra hareketle yapıyor." diye konuştu.

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