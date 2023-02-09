Mucizevi anlara tanıklık eden A Haber muhabiri Murat Onur gözyaşlarına hakim olamadı: Bizler de insanız

Son dakika haberi... 11-12 yaşlarında bir çocuk ve annesi Kahramanmaraş Pazarcık’ta sağ çıkarıldı. A Haber muhabiri Murat Onur o anları canlı yayında aktardı. Gözyaşlarına hakim olamayan Onur, “Sonuçta bizler de mesleğimiz bu olsa da muhabir olsak da birçok felakette birçok depremde birçok kazada görev yapsak da sonuçta bizler de bir insanız. Bizler de depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bölgeye geldik. Çok zor anlar yaşadık bizler de kaç gündür uykusuzuz. İşte o mucizeye bizler de tanıklık ettik. İnşallah yine mucizelere tanıklık edeceğiz. Yine bölgedeyiz aralıksız bir şekilde haber çalışmalarımız devam ediyor. AFAD’ın UMKE’nin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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