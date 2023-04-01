Mucize bebek annesine kavuştu! Bebeği Adana’da Bakan Yanık karşıladı

Hatay'da enkaz altından 128 saat sonra kurtarılan Gizem bebek annesine kavuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, mucize bebeği kendi elleriyle annesine teslim etti. İşte o duygu dolu anlar…

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