Msır’da Gazze için barış görüşmeleri! İsrail Gazze’yi bombalamaya devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 10:15
Hamas ve İsrail, Mısır'da ateşkes müzakereleri için bir araya geldi. Gazze'de barışı sağlamaya yönelik görüşmelerin ilk turunda, Filistinli direniş gruplarının silahsızlandırılması ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gibi kritik başlıklar ele alındı. Müzakereler bugün de kaldığı yerden devam edecek. Barış görüşmelerine rağmen İsrail Gazze’yi bu sabah bombalamaya devam etti.
