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MSB’den terörle mücadele vurgusu: Terör belasını defetmede önemli bir aşamaya gelindi

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Giriş: 31.08.2023 12:15
Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son on bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Tuğamiral Aktürk, “Örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi ve yıllardır milletimizin başına musallat olan terör belasını defetmede önemli bir aşamaya gelindi” açıklamasını yaptı.
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Terör belasını defetmede önemli aşamaya gelindi
"Terör belasını defetmede önemli aşamaya gelindi"
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