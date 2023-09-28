MSB'den terör örgütlerine üst üste darbe! 1 haftada 80 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, terörle kesintisiz mücadele kapsamında 1 Ocak'tan itibaren 80'i son bir haftada olmak üzere bin 351 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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