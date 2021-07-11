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MSB'den "Tek Atış! Tek Vuruş" paylaşımı

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Giriş: 11.07.2021 22:26
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapan keskin nişancıların 'Tek Atış, Tek Vuruş' felsefesiyle atış yaptığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan gönderide, "Görülmeden görme parolasıyla muharebe sahasının belirleyici unsuru olan kahraman keskin nişancılarımızın felsefesi 'Tek Atış, Tek Vuruş'" ifadelerine yer verildi.

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MSB'den Tek Atış! Tek Vuruş paylaşımı
MSB'den "Tek Atış! Tek Vuruş" paylaşımı
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