MSB’den tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), tahıl girişimi kapsamında, Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahılın sevkinin sağlandığı, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan bu girişimin devam etmesinin önemli olduğu ve bununla ilgili görüşmelere ve koordinasyona devam edildiği bildirildi.