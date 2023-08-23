MSB’den Sakarya Meydan Muharebesi paylaşımı! Harp tarihini en uzun meydan muharebesi

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümü vesilesiyle bir video paylaştı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan, savunmadan taarruza geçişimizin sembolü hâline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o video...

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