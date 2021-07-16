MSB'den PKK'ya ağır darbe! Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele tam gaz devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde hain teröristlerin taciz ateşine cezalandırma atışıyla karşılık verildi ve 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşi açmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan cezalandırma atışlarıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyeleri Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hemen harekete geçti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tel Rıfat'ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda, terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlenen 3 terörist, Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.