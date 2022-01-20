20 Ocak 2022, Perşembe
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MSB'den Mehmetçik paylaşımı! "3450 metrede -17 derece"
Türk askeri dağ taş demeden zorlu bölgelerde düşmana korku salıyor. Kış aylarında ise bu durum değişmiyor. Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından paylaştığı Mehmetçiğin Hakkari Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi'ndeki görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.