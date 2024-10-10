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MSB’den Lübnan’dan Türklerin tahliyesi ile ilgili flaş açıklama

MSB’den Lübnan’dan Türklerin tahliyesi ile ilgili flaş açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 12:11
Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı sonrası açıklama yapıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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