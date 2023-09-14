MSB'den Karabağ'da Ermenistan-Azerbaycan gerilimiyle ilgili flaş açıklama: Kalıcı barışın tesisi...

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 1 haftada 44 teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Ayrıca son 1 haftada yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 467 kişinin yakalandığı açıklandı. Karabağ'da yaşanan Ermenistan'la gerilimle ilgili de açıklama yapılırken, "Kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

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