03 Ekim 2024, Perşembe
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MSB’den İran-İsrail gerilimi hakkında açıklama: Bütün tedbirleri alıyoruz.
İşgalci İsrail’in Gazze'de uyguladığı katliamın ardından Lübnan’a karadan saldırması, İran’ın Tel Aviv’e füze yağdırması Orta Doğu'da tansiyonu giderek yükseltiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, bölgedeki gelişmeler ele alındı. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada İsrail ve İran arasında gerginlik ve İsrail'in Lübnan'a işgali değerlendirilirken "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz" ifadeleri kullanıldı..