25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB’den haftalık bilgilendirme toplantısı! Toplantıda terörle mücadele önemli yer tuttu

MSB’den haftalık bilgilendirme toplantısı! Toplantıda terörle mücadele önemli yer tuttu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2024 19:16
Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadeledeki son notların yer aldığı toplantıda, F-16 alımı, sözleşmeleri erler, Amerika'nın Suriye'den çekileceği iddiası gibi birçok konu ele alındı. İşte haberin detayları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB’den haftalık bilgilendirme toplantısı!
MSB’den haftalık bilgilendirme toplantısı!
Yüzde 49,25 zam TBMM’den geçti!
Yüzde 49,25 zam TBMM'den geçti!
Gezeravcı uzaydaki deneylerini sürdürüyor!
Gezeravcı uzaydaki deneylerini sürdürüyor!
NATO’nun 90 bin askerli tatbikatı başladı!
NATO’nun 90 bin askerli tatbikatı başladı!
CHP’de kurultay tartışması!
CHP’de kurultay tartışması!
Emekliye ek zam TBMM’de kabul edildi!
Emekliye ek zam TBMM’de kabul edildi!
Yılın ilk MGK toplantısı sürüyor!
Yılın ilk MGK toplantısı sürüyor!
Beklenen deprem hakkında yeni detaylar!
Beklenen deprem hakkında yeni detaylar!
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Korkutan deprem! Vali Yazıcı A Haber’de
Korkutan deprem! Vali Yazıcı A Haber’de
Malatya’da depremi ne ifade ediyor?
Malatya’da depremi ne ifade ediyor?
Malatya’da deprem! Bakan Yerlikaya’dan açıklama
Malatya’da deprem! Bakan Yerlikaya’dan açıklama
Daha Fazla Video Göster