10 Kasım 2021, Çarşamba
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MSB’den duygulandıran 10 Kasım klibi: Daima kalbimizdesin
Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle özel bir klip hazırladı. Klipte Atatürk'ün cenaze töreninden ve Anıtkabir'den görüntüler yer aldı. Bakanlık klibi, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Daima kalbimizdesin" ifadeleriyle paylaştı.