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MSB'den "Babalar Günü"ne özel video

İHA
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Giriş: 19.06.2022 15:40
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TSK personelinin yurt içi ve yurt dışındaki birliklerde çekilen Babalar Günü'ne özel mesajları yer alıyor.
MSB’den Babalar Gününe özel video
MSB'den "Babalar Günü"ne özel video
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