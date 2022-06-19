19 Haziran 2022, Pazar
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MSB'den "Babalar Günü"ne özel video
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TSK personelinin yurt içi ve yurt dışındaki birliklerde çekilen Babalar Günü'ne özel mesajları yer alıyor.