29 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB’den 30 Ağustos paylaşımı! Kutlu olsun

MSB’den 30 Ağustos paylaşımı! Kutlu olsun

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2020 20:16
Güncelleme:29.08.2020 20:18
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir video paylaştı. Görüntülerde, Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bağlısı unsurların yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği operasyon, tatbikat ve eğitimlerinden kesitler yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir kutlama videosu paylaştı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla paylaşılan görüntülerde, Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bağlısı unsurların, tank, savaş, kargo ve ikmal uçakları, savaş gemileri, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği eğitim ve operasyonlardan kesitler yer aldı.

Bakanlık paylaştı: Kutlu olsun
Bakanlık paylaştı: Kutlu olsun
Muharrem ayı ile Aşure Günü mesajı
Muharrem ayı ile Aşure Günü mesajı
Türkiye'den İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Türkiye'den İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Devasa keşif sabrın, gayretin ve inancın sonucudur
"Devasa keşif sabrın, gayretin ve inancın sonucudur"
Meral Akşener'in peynir fiyatı yalanı uzun sürmedi
Meral Akşener'in peynir fiyatı yalanı uzun sürmedi
Az önce açıklandı! Yok edildiler
Az önce açıklandı! Yok edildiler
Başkan Erdoğan’dan robotlu açılış!
Başkan Erdoğan’dan robotlu açılış!
İşte FETÖ'nün 7 yıldızlı ihanet yuvası
İşte FETÖ'nün 7 yıldızlı ihanet yuvası
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar!
Yunan jetleri nasıl püskürtüldü?
Yunan jetleri nasıl püskürtüldü?
Muharrem ayı ve Aşure Günü neden önemli?
Muharrem ayı ve Aşure Günü neden önemli?
İşte Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos programı
İşte Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos programı
Daha Fazla Video Göster