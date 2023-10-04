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MSB’de kritik toplantı! Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi

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Giriş: 04.10.2023 16:56
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
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