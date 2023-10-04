MSB’de kritik toplantı! Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN